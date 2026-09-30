وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن مغادرة القوات الأميركية جاءت بعد فترة طويلة شهدت "قرارات سيئة للغاية" أدت إلى انخراط الولايات المتحدة في هذه "الورطة"، مضيفا أن ذلك سيصبح قريبا جزءا من التاريخ.

وأشاد ترامب برئيس الوزراء العراقي، قائلا: "رئيس الوزراء الزيدي شخصية استثنائية، وآمل أن يتمكن من إدارة الأمور بشكل جيد للغاية".

واعتبر ترامب أن هذا اليوم يمثل "انتصارا للولايات المتحدة، وانتصارا للعراق، وانتصارا حاسما على تنظيم داعش"، الذي قال إنه "جرى القضاء عليه بالكامل" على يد إدارة ترامب خلال ولايتها الأولى، إلى جانب "جهات أخرى سيئة وخطيرة للغاية".

وقارن ترامب بين الانسحاب من العراق وما حدث في أفغانستان، قائلا إن كميات كبيرة من المعدات العسكرية وغيرها تركت هناك، فيما قتل 13 جنديا أميركيا وأصيب كثيرون بجروح بالغة.

وأضاف أن "المغادرة المنظمة لقوات التحالف ومعداتها من قاعدة أربيل الجوية" تمثل نهاية "مغامرة مكلفة للغاية".

وقال ترامب: "حددت مهمة واضحة، ومنحت قادتنا الأدوات اللازمة لإنجازها، ورفضت السماح بتحول وجود مؤقت إلى وجود دائم".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، أن الجيش الأميركي أتم انسحابه من العراق.

وقالت الوزارة إن "الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق".

وأضافت أن "الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم داعش في العراق".

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنها "ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين".

كما قالت إنه "من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش".

وعقب الإعلان الرسمي الأميركي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق" بعد انسحاب قوات التحالف.

وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا عام 2024 على إنهاء مهمة التحالف تدريجيا، حيث انسحبت القوات تباعا من قواعد في أنحاء البلاد، وحصرت وجودها في إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي البلاد.