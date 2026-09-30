وأوضحت الهيئة أن "الحادث أسفر عن إصابة بعض أفراد طاقم الطائرة، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأكدت أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها.

وتواصل الفرق المسؤولة عن التحقيق في هيئة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية.

وأهابت الهيئة بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، مؤكدة أنه سيتم تزويد الجمهور بالنتائج عند صدورها.