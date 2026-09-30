وكانت شركة "فلاي دبي" قد أعلنت حدوث مشادة داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ 1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، مؤكدة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي" إن الطاقم تمكن من السيطرة على الموقف، وغير مسار الطائرة وهبط بها بسلام في مطار تبوك.

وأضاف أن الشركة سيرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، مع إعطاء الأولوية لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مؤكدا أن رحلات الناقلة عبر شبكتها تسير وفق جدولها المعتاد.

وشدد المتحدث على أن أسباب الواقعة ودوافعها لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة الأولية، وأنها تخضع لتحقيق رسمي.

ودعت الشركة إلى الامتناع عن التكهنات السابقة لأوانها، إلى حين جمع السلطات الحقائق، مؤكدة أن أولويتها ضمان سلامة المسافرين وأفراد الطاقم ودعم التحقيق. وأشارت إلى أنها ستصدر تحديثات إضافية عند توفر معلومات مؤكدة.