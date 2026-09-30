وجاء الموقف خلال احتفال للفصائل بانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، بالتزامن مع مساع حكومية للتوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أميركية متزايدة.

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني إن "المقاومة الإسلامية" انخرطت منذ أكثر من أربعين يوما في مفاوضات لبحث "عملية تنظيم سلاح المقاومة"، لكنها لم تتلق رد الحكومة العراقية حتى الآن.

وأضاف أن الفصائل تتمسك بما تصفه بحقها في الرد المباشر على أي انتهاك أميركي أو إسرائيلي لسيادة العراق.

وتابع الحسيني: "بناء على ذلك، تعلن المقاومة الإسلامية أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي".

ويضع هذا الإعلان ملف سلاح الفصائل أمام خلاف معلن بشأن الترتيبات والجداول الزمنية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التوصل إلى تفاهم حوله.