وأضاف كاتس أن عددا من الركاب الإسرائيليين دخلوا قمرة القيادة وسيطروا على المهاجم، وساعدوا في إعادة السيطرة على الطائرة إلى طاقم طيارين آخر كان على متنها، وفق روايته.

ووصف الوزير الإسرائيلي الحادث بأنه "محاولة هجوم جهادي"، من دون أن تتضمن تصريحاته تفاصيل عن هوية المهاجم أو رقم الرحلة أو مسارها أو توقيت الواقعة.

ودعا كاتس إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الأمنية التي يصدرها هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنها تستند إلى معلومات استخبارية، وإنها لا تحل محل العمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات.