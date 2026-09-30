وكانت الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب، الأربعاء، غيرت مسارها وهبطت في مطار تبوك بشكل اضطراري.

وكشفت "فلاي دبي" عن حدوث مشادة داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ 1073، وأوضح المتحدث باسم الشركة أن "الطاقم تمكن من السيطرة على الموقف، حيث غيّر مسار الطائرة وهبط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".

وأضاف: "قمنا بتسيير رحلتين بديلتين إلى تبوك، ونعطي الأولوية القصوى لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب، علما أن رحلات الناقلة عبر شبكة (فلاي دبي) تسير وفق جدولها المعتاد".

وتابع المتحدث: "في هذه المرحلة الأولية، لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعه غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق".