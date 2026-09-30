وأوضح المتحدث باسم الشركة أن "طاقم فلاي دبي الذي كان على متن الرحلة تمكن من السيطرة على الموقف، حيث غيّر مسار الطائرة وهبط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".

وأضاف: "قمنا بتسيير رحلتين بديلتين إلى تبوك، ونعطي الأولوية القصوى لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب، علما أن رحلات الناقلة عبر شبكة (فلاي دبي) تسير وفق جدولها المعتاد".

وتابع المتحدث: "في هذه المرحلة الأولية، لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعه غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق".

وختم: "تتمثل أولويتنا القصوى حاليا في ضمان سلامة وصحة مسافرينا وأفراد الطاقم المعنيين بهذه الحادثة، ودعم التحقيق الرسمي".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الشركة أن الرحلة تعرضت لواقعة أثناء تحليقها، وأن الطائرة هبطت بسلام في تبوك بالسعودية، مشيرة إلى أن جميع ركابها بخير.

وأوضح المتحدث باسم "فلاي دبي"، أنها ستصدر تحديثات إضافية عند توفر مزيد من التفاصيل المؤكدة.