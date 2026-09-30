وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "فرانس برس"، إن الحافلة كانت تقل مدنيين بين مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه، عندما أصابها صاروخان أطلقتهما طائرات مسيرة إسرائيلية، مما أدى إلى تدمير مقدمتها واحتراقها بالكامل.

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء وصول القتلى والمصابين، مشيرا إلى أن عددا من الجرحى في حالات حرجة جدا أو خطيرة.

تأتي الغارة وسط استمرار الضربات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي في القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1430 فلسطينيا منذ بدء الهدنة. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من عناصره ومتعاقد مدني خلال الفترة نفسها.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 60 بالمئة من مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترا مربعا.

وتواجه غزة دمارا واسعا يفاقم صعوبة استعادة الخدمات الأساسية، إذ تشير تقديرات فلسطينية ومنظمات دولية أوردتها الوكالة إلى تدمير نحو 80 بالمئة من مباني القطاع وبناه التحتية.