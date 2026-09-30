وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا متأخرا بشأن الحوادث، التي شملت ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة أخرى.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين أفراد الأطقم.

وتأتي الحوادث وسط اضطراب حركة الملاحة في المضيق، الذي يمثل ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو 7 أشهر.

وبحسب وكالة فرانس برس، تغلق إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، باستخدام الألغام أو استهداف السفن التي تعبر من دون التنسيق معها، في حين تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.