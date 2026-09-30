وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة وزير الخارجية بدر عبد العاطي والاتصالات المستمرة رفيعة المستوى التي أجراها مع المسؤولين الصوماليين واليمنيين، تم الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن سفينة أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي".

وأكد المتحدث باسم الوزارة نادر زكي، أن عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشو باستقبال البحارة المصريين والاطمئنان عليهم، وتيسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران.

وكان القطاع القنصلي بالوزارة التقى، خلال الفترة الماضية، أهالي المختطفين لإطلاعهم على الجهود المبذولة للإفراج عنهم، حسب بيان الوزارة.

كما يسرت السفارة المصرية في مقديشو، خلال فترة الاختطاف، اتصالات البحارة مع ذويهم للاطمئنان عليهم.