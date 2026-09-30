وقالت الوزارة إن "الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق".

وأضافت أن "الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية، يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم (داعش) في العراق".

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنها "ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين".

كما قالت إنه "من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول (داعش)".

وبعد أكثر من عقد على انطلاق المهمة، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنهاء عملياته الرامية إلى محاربة تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا المجاورة.

وكان التنظيم الذي استولى على مساحات شاسعة من أراضي البلدين مُني بالهزيمة في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، إلا أن قوات التحالف بقيت لمواصلة قتال فلول التنظيم.

وعقب الإعلان الرسمي الأميركي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق" بعد انسحاب قوات التحالف.

وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا عام 2024 على إنهاء مهمة التحالف تدريجيا، حيث انسحبت القوات تباعا من قواعد في أنحاء البلاد، وحصرت وجودها في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي البلاد.

وترى الحكومة العراقية أن انسحاب التحالف يزيل الذريعة التي كانت تستخدمها فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران للاحتفاظ بأسلحتها.