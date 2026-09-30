وقال مصدر طبي في مستشفى المعمداني إن 3 مصابين، بينهم سيدة، وصلوا إلى المستشفى بعد قصف الطيران الإسرائيلي مخيما يؤوي نازحين قرب حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الطيران الإسرائيلي، شن غارة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بوقوع قصف إسرائيلي مكثف على شرقي دير البلح وسط القطاع.

كما أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانها شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات نتيجة ذلك.