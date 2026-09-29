جاء هذا الموقف خلال حفل عشاء أقامته سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض على شرف سلام وعقيلته، في واشنطن.

وفي بداية العشاء، قالت السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة، إن زيارة نواف سلام إلى واشنطن تأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة إلى لبنان.

وأشارت إلى أن لقاءاته مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، تؤكد أهمية شراكة لبنان مع الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

وشارك في العشاء وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي.

وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، حضر حفل العشاء مسؤولون أميركيون هم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، ونائبا مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل نيدهام وجوزيف كاتلر، ونائب وزير الطاقة جيمس دانلي، ونائب وزير التجارة بول دابار، ومستشار وزارة الخارجية دان هولر، ووكيل وزارة الخارجية هوكر، ومساعدا وزير الخارجية بلوم ونامدار، ومساعدا وزير الخزانة بورك وغرينستاين، ومساعد وزير التجارة فوغل، والمدير الوطني للأمن السيبراني في البيت الأبيض كيرنكروس، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض فيلان، ومساعد الرئيس الأميركي سيباستيان غوركا، ورئيس الاستثمارات في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية كولمان، وعضو الكونغرس داريل عيسى.

كما حضر الحفل المبعوث السعودي الخاص إلى لبنان الأمير يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، وسفراء الإمارات وقطر والأردن ومصر وسلطنة عمان والكويت والعراق وسوريا لدى الولايات المتحدة، إلى جانب المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.