وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد "أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، في عملية أمنية استباقية، مخططا تخريبيا لحزب الله في حوض اليرموك بدرعا، وألقى القبض على خلية تابعة له".

وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تليغرام، الثلاثاء، أن "الخلية ضمت ثلاثة أشخاص وهم: (ف.ك)، و(ز.م)، و(ل.ع)، مبينة أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".

وأكدت تفكيك المنصات بالكامل، واستمرار التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في 16 يوليو الماضي إحباط الوحدات المختصة محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله.