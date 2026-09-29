وتابعت في تصريح للصحافة، أنها تلقت خلال الاستقبال توجيهات العاهل المغربي بشأن تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدة أنها ستعمل على اقتراح حكومة "تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين".

وجاءت تصريحات المنصوري، الثلاثاء، عقب استقبالها من الملك محمد السادس، حيث عينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت المنصوري أنها ستبدأ مشاورات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تتولى تنسيق قيادته الجماعية، قبل الانتقال إلى مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تحمل انتظارات كبيرة لدى المواطنين، لا سيما الشباب، مشددة على أن البرنامج الحكومي الذي ستقترحه سيتضمن "حلولا حقيقية وواقعية".

والمنصوري هي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة، ويأتي تعيينها بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، بحصوله على 97 مقعدا في مجلس النواب، متقدما على حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.