وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.

رافق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من المسؤولين.

وقد غادر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المملكة العربية السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته حيث كان في وداعه الأمير خالد بن سلمان آل سعود وعدد من المسؤولين.