وأضاف السيسي أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين محذرا من أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي

وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن القاهرة تعمل على خفض التصعيد وتجنب عودة الاقتتال.

كما شدد السيسي على أن وعي المصريين يمثل "حائط الصد" في مواجهة محاولات الإضرار بالدولة، داعياً إلى تماسك الجبهة الداخلية وحسن استغلال موارد الدولة.

جاءت تصريحات السيسي خلال اجتماع موسع عقده اليوم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة في مصر، بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقيادات القوات المسلحة والشرطة.