وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل اليوم، الثلاثاء، إلى الرياض في زيارة أخوية حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب الوكالة، يرافق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلا من علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.