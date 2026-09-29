وقالت ⁠وزارة النقل العراقية ⁠إن ​الرحلات ⁠ستنطلق ​مبدئيا من مطار النجف الدولي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفاد مصدر رسمي عراقي لوكالة "فرانس برس" بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران، للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف، بعد تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية.

وقال المصدر: "حصل الطيران العراقي على استثناء لكن بشروط للتسيير رحلات بين النجف وإيران".

بدوره، قال مصدر في مطار النجف الواقعة جنوب بغداد "تمّ إشعار المطار أمس باستئناف رحلات الطيران العراقي إلى ايران، لكن ليس هناك جداول رحلات حتى الآن".

وكانت واشنطن قد تعهدت بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن فرض مزيد من الضغوط على قطاع الطيران الإيراني، وهدد الدول باستبعادها من نظام الدولار الأميركي إذا زودت شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو قدمت لها خدمات الهبوط أو باعت التذاكر نيابة عنها.