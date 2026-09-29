وأكدت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الصاروخ الحوثي سقط وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتتمركز القوات في خور عميرة استعدادا لتعزيز الجبهات التي تشهد اشتباكات مستمرة في المناطق الحدودية بين تعز ولحج وجبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب.

وأكدت مصادر ميدانية أن جماعة الحوثي حققت تقدما ميدانيا الاثنين، من خلال السيطرة على سلسلة جبلية تابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، والحدودية مع تعز.

وبحسب تلك المصادر، أسفرت المواجهات والغارات خلال الساعات الـ24 الماضية عن مقتل 97 شخصا، بينهم 65 من الحوثيين و32 من القوات الحكومية والقبائل.

وتشهد جبهات جنوب وغرب تعز مواجهات متواصلة منذ مطلع سبتمبر الجاري، مع امتداد خطوط التماس نحو محافظة لحج وتبادل القصف الجوي والمدفعي بين الجانبين.

ونزح أكثر من 145 ألف شخص في ثماني محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع وفق أرقام جديدة نشرتها، الاثنين، المنظمة الدولية للهجرة.