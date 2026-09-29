وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت قريتي العارضة ومعرية في حوض اليرموك وتحركت داخل المنطقة.

ولم يحدد عدد الآليات المشاركة في التوغل أو المدة التي أمضتها القوات في القريتين، كما لم يقدم معلومات عن هدف العملية أو نتائجها.

وفي ريف القنيطرة، أفاد المرصد بأن دورية إسرائيلية تحركت باتجاه خان أرنبة قرب المنطقة الصناعية.

وذكرت معلوماته أن القوة أوقفت عددا من المارة وفتشتهم، من دون ورود أنباء عن اعتقالات. ولم يتضح ما إذا كانت الدورية قد غادرت المنطقة بعد انتهاء التفتيش.

تحرك سابق في صيدا الحانوت

وفي تحرك منفصل، دخلت قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتين من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة.

وقال المرصد، إنه لم يتلق معلومات عن وقوع إصابات أو حوادث أخرى جراء التوغل، من دون أن يوضح المدة التي بقيت خلالها القوة في محيط القرية.

ولم ترد في تقريره معلومات عن تنفيذ عمليات تفتيش أو اعتقالات خلال ذلك التحرك.

وسبق توغل صيدا الحانوت تحرك قوة إسرائيلية من بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد بريف درعا الغربي، أطلقت خلاله النار نحو أراض زراعية قبل انسحابها عبر الطريق نفسه.

كما تحدث المرصد عن دخول آليات إسرائيلية إلى بلدة كودنة في ريف القنيطرة، حيث جرت عمليات تفتيش داخل منازل.

وتشهد أرياف درعا والقنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة قرب المناطق المحاذية للجولان.

وتمتد الوقائع التي رصدها المرصد خلال الأيام الأخيرة من قرى حوض اليرموك إلى بلدات القنيطرة، بينما لا تزال نتائج أحدث التوغلات وموعد انتهاء وجود القوات في المواقع التي دخلتها الثلاثاء غير واضحة.