وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن القوات الإسرائيلية اغتالت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس، من دون أن يذكرا اسمه.

وذكرت مصادر محلية في غزة أن المستهدف هو عز الدين البيك، قائد لواء الشمال في كتائب القسام.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في قطاع غزة، نقلا عن مصادر طبية، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين صباح الثلاثاء، إثر غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلي.

واستهدفت إحدى الغارات شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، فيما استهدف هجوم آخر شابا على شارع صلاح الدين جنوبي القطاع.

وأضاف مراسلنا أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت مقتل شاب فلسطيني في غارة على مخيم النصيرات، ومقتل سيدة إثر قصف شقة سكنية في شارع النفق شرقي مدينة غزة.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية في مناطق على امتداد "الخط الأصفر" شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وفي تطور أمني، نقلت القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش رفع حالة التأهب بين فرقتيه المنتشرتين في غزة، عقب إنذارات استخبارية بشأن احتمال محاولة حماس أسر جندي على امتداد "الخط الأصفر" قبل الانتخابات الإسرائيلية والأميركية. ولم تعلن القناة وقوع محاولة أسر.

وفي إعلان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل شادي أبو حصيرة في مدينة غزة، متهما إياه بالعمل مسؤولا ماليا في الجناح العسكري لحماس.