ونقل وزير الخارجية التركي إلى رئيس دولة الإمارات، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيدا من التقدم.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

وحظر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين.