يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا وإغلاقات على مخارج القدس مع الضفة الغربية، إلى جانب حواجز الضفة، بحجة الأعياد، ما تسبب في تعطيل حياة مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وشل حركتهم تماما في الكثير من الحالات.

من ناحيتها، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن حملة مكثفة تُبذل لفتح طريق عرضي يمر داخل منطقة رام الله الحضرية أمام حركة المستوطنين، بالتزامن مع خطوات أخرى للسيطرة على الأراضي والطرق على امتداد هذا المحور.

وبحسب صحيفة "عولام كاتان" اليمينية الدينية، يعتزم الجيش الإسرائيلي تهيئة الظروف لفتح الطريق رقم 463 أمام حركة المستوطنين، وهو طريق يمر في قلب منطقة رام الله-البيرة، ما قد يؤدي إلى فصل أحياء وقرى شمال المنطقة الحضرية عن بقية أجزائها.

في الداخل الإسرائيلي، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، تمسك قائمته بالمسار السياسي القائم على الشراكة العربية اليهودية والتأثير في صناعة القرار، معتبرا أن التصريحات الصادرة عن بعض الأحزاب اليهودية الرافضة لمشاركة حزب عربي في الحكومة لا تغير من توجه حزبه.

وجاءت تصريحات عباس في مقابلة إذاعية في ظل تباين المواقف فيما يسمى معسكر التغيير في إسرائيل، بين موقف حزب الديمقراطيين الذي أيد فكرة انضمام حزب عربي إلى الحكومة وقائد المعسكر غادي آيزنكوت الذي رفضه.

من جانبها، أوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أغلقت مفرق واد الربابة في بلدة سلوان، بالتزامن مع توجه الطلبة إلى مدارسهم، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة في الشوارع المحيطة.

كما أغلقت شارع باب الأسباط باتجاه مقبرة باب الرحمة وباب المغاربة، فيما يُتوقع أن تمتد الإغلاقات إلى عدد من الطرق المؤدية إلى حائط البراق، بالتزامن مع إقامة طقوس وصلوات يهودية جماعية، الأمر الذي يزيد من حدة الاختناقات المرورية ويعيق حركة المواطنين في البلدة القديمة ومحيطها.