وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع الواجبات الجوية داخل العراق تنفذ باستقلالية تامة عن التحالف الدولي، وطائرات إف-16 العراقية نفذت واجبات لأكثر من 10 أيام دون تدخل أجنبي وصيانة طائرات إف-16 تنفذ بكوادر عراقية بنسبة 100 بالمئة".

وذكر أن "طائرات مسيرة عراقية حلت محل طائرات التحالف في مهام الاستطلاع ولدينا مسح جوي كامل يوميا لجميع الأراضي العراقية وأن القوة الجوية نفذت 58 ألفا و822 واجبا خلال الحرب على عصابات داعش".

وأكد أن "خطر الإرهاب محدود جدا حاليا بفضل يقظة المواطنين والقدرات الأمنية والجوية، والعراق يفاوض دولا أخرى لامتلاك طائرات متطورة بينها الرافال، ونسعى لبناء قوة جوية أكبر تحظى بمكانة متميزة في المنطقة".

وذكر التميمي أن "هناك محاولات للتصنيع المحلي للطائرات المسيرة وإنشاء قيادة خاصة بهذا السلاح والعراق نفذ تمرينا جويا متطورا بمشاركة فرنسا وإيطاليا وأمريكا والأردن ولدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية".