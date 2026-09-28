وانتشر مقطع مصوّر عقب الهجوم أظهر مسلحين وهم يخطفون نوعا أرغماني وصديقها أفيناتان أور من مهرجان "نوفا" الموسيقي.

وتمكّنت القوات الإسرائيلية من استعادة أرغماني في يونيو 2024 خلال عملية في وسط قطاع غزة، فيما أُفرج عن أور في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استهدف منطقة النصيرات وقضى على الإرهابي ساهر نضال لطفي صقر، وهو عنصر مرتبط بتنظيمات متشددة عالمية تنشط في قطاع غزة".

وأضاف أن صقر كان يقود الدراجة النارية التي استُخدمت في خطف أرغماني وأور.

ووفقا للأرقام الإسرائيلية، أسفر هجوم حماس والفصائل الفلسطينية على مهرجان "نوفا" في 7 أكتوبر 2023 عن مقتل ما لا يقلّ عن 370 شخصا وأسر 44 رهينة.