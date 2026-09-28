وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن عملية الانسحاب اكتملت بالكامل، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأميركي.

وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا في عام 2024 على جدول لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد. ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية، تمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق خلال السنوات الأخيرة.

وقبيل الانسحاب، توزعت القوات الأميركية بين أربيل في إقليم كردستان، وقاعدة قرب مطار بغداد، إضافة إلى مواقع في المنطقة الخضراء بالعاصمة.

وعادت القوات الأميركية إلى العراق عام 2014، بناء على طلب الحكومة العراقية، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بعد 3 سنوات من انسحابها الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وأُعلن عن هزيمة التنظيم عسكريا في العراق عام 2017، إلا أن خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق وتشن هجمات بين حين وآخر.

ويأتي اكتمال الانسحاب في وقت يشهد فيه العراق تداعيات أمنية مرتبطة بالحرب الإيرانية، وسط هجمات استهدفت خلال الفترة الماضية منشآت وقوات أميركية، إلى جانب أهداف تابعة للقوات الكردية.