وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن توقيف 4 من متزعمي الخلية في محافظة الرقة، إلى جانب عدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص.

وأضافت أن قوات الأمن ضبطت بحوزة أفراد الخلية مواد متفجرة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ هجمات.

وبحسب السلطات السورية، أظهرت التحقيقات الأولية تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف، إضافة إلى التخطيط لهجمات أخرى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء.

وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت السلطات السورية توقيف حمزة عبد الله محمد، الملقب بـ"أبو جهاد المهاجر"، في عملية أمنية بريف منبج في محافظة حلب، ووصفته بأنه أحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم "داعش".

وتقول وزارة الداخلية السورية إن قوات الأمن وجهاز الاستخبارات نفذا خلال الفترة الماضية سلسلة عمليات ضد خلايا ومخططات مرتبطة بالتنظيم.