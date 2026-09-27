ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الشركة السورية للبترول أن عمليات النقل تأتي في إطار اتفاق مدته 3 أشهر قابل للتجديد.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول أحمد قبه جي إن عمليات نقل البنزين بدأت الخميس، بدفعة أولى تضم 57 صهريجا، مشيرا إلى أن العمل جار لرفع القدرة التشغيلية إلى نحو 200 صهريج يوميا عبر معبر التنف.

وأوضح أن شركة "يو سي سي" القطرية تتولى شراء البنزين من مصادر عالمية عدة، فيما تتولى الجهات السورية نقله مقابل رسوم عبور.

وأضاف أن عمليات الترانزيت توفر عائدات للشركة والدولة السورية، وتسهم في تعزيز دور سوريا ممرا لنقل المواد والطاقة بين دول المنطقة.

مسار بديل عبر سوريا

وكان العراق قد بدأ، مطلع أبريل، نقل النفط بالشاحنات عبر الأراضي السورية بهدف تصديره في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وبحسب قبه جي، يتراوح عدد صهاريج النفط التي يجري نقلها عبر هذا المسار حاليا بين 1000 و1200 صهريج يوميا.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون سوريون إن دمشق وبغداد وقعتا مذكرة تفاهم مرتبطة بخط أنابيب كركوك-بانياس، وإن المباحثات وصلت إلى مراحلها النهائية لتحويلها إلى عقد تمهيدا لبدء الأعمال التنفيذية.