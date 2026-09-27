وقال سموتريتش، في بودكاست لموقع "واي نت" الإسرائيلي، إنه يريد ضم المناطق الممتدة حتى "الخط الأصفر" في غزة، الذي يفصل بين مناطق سيطرة حماس والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والوصول في لبنان إلى نهر الليطاني.

وبرر الوزير اليميني المتطرف دعوته بالقول: "إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا؟".

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال سموتريتش: "أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى الحرب في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة، ودعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، متهما إياها بدعم الإرهاب.

ولطالما دعا سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتأتي تصريحاته مع تصاعد العنف في الضفة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك هجمات المستوطنين التي أسفرت عن مقتل فلسطينيين وسرقة ممتلكاتهم، بحسب وكالة فرانس برس.