وأوضح الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه: "خلال ساعات الليل، أطلق عناصر من حزب الله مسيّرة مفخخة باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يعملون في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات".

وأضاف الجيش: "وردا على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان".

وأشار إلى أنه "من بين الأهداف التي جرى استهدافها مواقع يستخدمها عناصر حزب الله لإطلاق مسيّرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى".

كما شدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيواصل عملياته لإزالة التهديدات الفورية، وأي استخدام للقوة انطلاقا من الأراضي اللبنانية بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين أو جنود الجيش الإسرائيلي سيقابَل برد حاسم".

وأكد الجيش الإسرائيلي التزامه بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان.