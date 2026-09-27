ووصف مكتب نتنياهو ما ورد في التقرير بأنه "ادعاء كاذب"، مؤكداً أن رئيس الوزراء لم يلتق عباس كامل أو يتحدث معه خلال الأشهر التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وأن أي مسؤول في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لم ينقل إلى نتنياهو تحذيراً مصرياً من هذا النوع.

وقال المكتب إن هذه المزاعم سبق نفيها في حينه، معتبرا أنها يعاد تداولها الآن "لتضليل الجمهور الإسرائيلي".

وكان تقرير المجلة قد كشف أن كامل زار إسرائيل في 26 سبتمبر 2023، قبل هجوم حماس بـ11 يوما، حاملا تحذيرا من أن الحركة تستعد لتصعيد كبير في قطاع غزة.

وبحسب التحقيق، وصل كامل إلى إسرائيل على متن طائرة مرتبطة بالمخابرات المصرية، وبقيت الطائرة في مطار بن غوريون لمدة 67 دقيقة قبل عودتها إلى القاهرة.

واستندت المجلة إلى سجلات لهيئة المطارات الإسرائيلية وبيانات مستقلة لتتبع الرحلات، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وعرب وأميركيين وأوروبيين.

ووفقاً للتحقيق، لم يتضمن التحذير المصري موعداً محدداً أو أهدافاً أو تفاصيل عملياتية عن هجوم بحجم ما وقع في 7 أكتوبر، لكنه أشار إلى استعداد حماس لتصعيد كبير في غزة.

ولم تتمكن المجلة من تحديد هوية المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم كامل خلال الزيارة، كما لا يقول التحقيق إن رئيس المخابرات المصرية التقى نتنياهو شخصياً.

وفي المقابل، نفى تساحي هنغبي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وقت الهجوم، للمجلة حدوث زيارة كامل من الأساس، وقال إن إسرائيل لم تتلق تحذيراً مصرياً من هذا النوع.

وكان مكتب نتنياهو قد أصدر نفياً مماثلاً في 9 أكتوبر 2023، بعد يومين من الهجوم، رداً على تقارير تحدثت عن تحذير مصري مسبق.

وقال المكتب آنذاك إن الادعاء بأن نتنياهو تلقى رسالة مسبقة من مصر "كاذب تماماً"، مؤكداً أن رئيس الوزراء لم يتحدث أو يلتق رئيس المخابرات المصرية منذ تشكيل حكومته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأعاد التحقيق الجديد القضية إلى الواجهة بعدما قدم معلومات جديدة بشأن رحلة كامل إلى إسرائيل قبل الهجوم، في وقت يتمسك فيه مكتب نتنياهو بنفي وصول أي تحذير مصري من هذا النوع إلى رئيس الوزراء.