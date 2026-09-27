وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على سؤال بشأن تعامل واشنطن مع التهديدات التي يمثلها الحوثيون على مضيق باب المندب، إن إدارة ترامب "أظهرت بوضوح التزامها بالدفاع عن هذه المصالح في مواجهة العدوان الصادر عن إيران ووكلائها".

كما أضاف أن "الولايات المتحدة عملت على حرمان جماعة الحوثيين المدعومة من إيران من الوصول إلى مصادر التمويل والأسلحة، كلما أتيحت الفرصة لذلك"، موضحا أن بلاده "فرضت عقوبات على أكثر من 200 كيان مرتبط بالحوثيين، الذين صنفتهم إدارة ترامب منظمة إرهابية أجنبية" في إطار مساعيها للحد من قدرة الجماعة على تنفيذ "أعمالها الإرهابية".

وبشأن الدعم المقدم للحكومة اليمنية في مواجهة هجمات الحوثي بعد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مضى متحدث الخارجية الأميركية قائلا: "نتواصل بانتظام مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بشأن اليمن، ونواصل التركيز على تحقيق أهدافنا المشتركة في مكافحة الإرهاب، في مواجهة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى التي تبث الفوضى في أنحاء المنطقة".

طلب العليمي

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الماضي، حيث طلب خلال الاتصال دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين، مع تجدد المعارك في اليمن.

لكن مصدرا قال لرويترز إن "ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أميركي"، لكنه أشار إلى أن الاتصال "يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين".