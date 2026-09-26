وخلال زيارته، أيد بزشكيان العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد واستئناف المفاوضات، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالصراع مع الولايات المتحدة وإيران.

كما أعرب بزشكيان عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ لدعمه للإطار الدبلوماسي.

وتأتي عودته في وقت صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه رفض مقترحا من طهران، كان من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران.

وفي وقت سابق من السبت، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران اطلعت على رد الفعل الأول من ترامب على مقترحها لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز، لكنها لم تتلق أي شيء من الوسطاء حتى الآن.

وأوضح عراقجي: "ننتظر من الوسطاء أن ينقلوا إلينا وجهات النظر النهائية، وسنتخذ القرار بناء عليها".

وأكد الوزير الإيراني أن "شروطنا واضحة، وأي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على استيفاء هذه الشروط".

واعتبر أن "الحل التفاوضي وحده هو القادر على إخراجهم من هذا المأزق. هذا هو موقفنا".