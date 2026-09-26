وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال وزير الخارجية اللبناني إن إسرائيل وحزب الله كليهما غير متعاون في تيسير مسارها، لكنه اعتبر أن مسؤولية حزب الله أكبر، بسبب رفضه مناقشة حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أن اتفاق الإطار جاء نتيجة "حربي الإسناد" اللتين فتحهما حزب الله في الجنوب، مؤكدا أن مسعى الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها لن يفضي إلى حرب أهلية.

وكشف رجي أنه سيطرح خلال لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، تشكيل قوة دولية بديلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأوضح أن الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية لم تنجح في التوصل إلى تمديد مهمة القوة الأممية.