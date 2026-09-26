وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، بحسب رويترز، إن التفاهم يضمن استمرار الشحنات، من دون الكشف عن قيمة الدفعة المرتقبة أو موعد وصولها بالتحديد.

وكان مسؤولون عراقيون قد أعلنوا استئناف بعض شحنات الدولار النقدي في يوليو، بعد تعليق استمر عدة أشهر.

وتأتي هذه الشحنات ضمن ترتيبات مالية تمر بموجبها أموال من عائدات النفط العراقي عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي.

وتستخدم الأوراق النقدية أساسا لتلبية احتياجات الأفراد من العملة الأجنبية، بما يشمل السفر والعلاج والدراسة في الخارج، بحسب تقرير سابق لرويترز.

ويختلف هذا المسار عن التحويلات الإلكترونية بالدولار المخصصة لتمويل الاستيراد والتجارة. فقد نقلت رويترز عن مستشار اقتصادي للحكومة العراقية أن تلك التحويلات لم تتأثر بوقف الشحنة النقدية في أبريل.

وكانت مصادر عراقية قد قالت لرويترز إن وقف الشحنة في أبريل جاء ضمن ضغوط أميركية على بغداد بشأن أنشطة فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وفي يوليو، نقلت الوكالة تأكيدات مسؤولين عراقيين باستئناف بعض الرحلات التي تنقل الدولار النقدي إلى البلاد، بعد أشهر من تعليقها.

ويأتي التفاهم المعلن السبت لتأكيد استمرار هذا المسار، مع ترقب وصول دفعة جديدة.