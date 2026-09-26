وشملت اللقاءات ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، وفيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، وبيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وروبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.

وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والثقافة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تناولت عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.

وتبادل مع وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت اللقاءات أيضا إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

والتقى الشيخ عبد الله بن زايد براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات.

وشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا. ووقعها من جانب دولة الإمارات سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا براك سوخون.

وخلال لقائه هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وقعتها من جانب دولة الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب بنما هافيير مارتينيز أتشا.

كما التقى ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، وبحث معها سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي "الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو" في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السلفادور.

ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتين ريم بنت إبراهيم الهاشمي وألكسندرا هيل تينوكو.

حضر اللقاءات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعيد الهاجري، وزير دولة، ومحمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.