ودعا الأمير فيصل بن فرحان إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، مؤكدا دعم السعودية للمبادرات الرامية إلى خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الاستقرار بالمنطقة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى رفض ممارسات ميليشيات الحوثي، وأكد ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وفي الشأن الفلسطيني، جدد وزير الخارجية السعودي رفض المملكة جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد رفض أي انتهاكات تمس أمن سوريا وتهدد استقرارها، معربا عن دعم الحكومة العراقية في جهود حصر السلاح بيدها.

وتطرق الأمير فيصل بن فرحان إلى قضايا الطاقة والمناخ، مؤكدا الترابط بين أمن الطاقة والمناخ.