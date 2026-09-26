وأعلنت وزارة الصحة الليبية استقبال 147 حالة صحية مرتبطة بالتقلبات الجوية في عدد من المناطق، فيما تواصل فرق الطوارئ والهلال الأحمر عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار وتوفير احتياجات المتضررين.

وقال عميد بلدية مزدة جمال الكباشي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأوضاع في البلدية تحسنت، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وفرت الإمكانات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.

وأوضح أن مستشفى مزدة العام استقبل نحو 75 حالة، توفيت إحداها، فيما جرى تحويل حالتين إلى طرابلس، ولا تزال ثلاث حالات تتلقى العلاج داخل المستشفى، متوقعا خروجها بعد استقرار وضعها الصحي.

وأضاف أن الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة يجري التعامل معها بالتنسيق مع مستشفى غريان، الذي يتولى تقييمها وتحديد حاجتها إلى التحويل إلى طرابلس أو إلى وجهات علاجية أخرى.

وأكد الكباشي أن البلدية تقدم الإسعافات الأولية وتتعامل مع الحالات في حدود الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى استمرار فرق الأشغال العامة في فتح الطرق وشفط المياه وإزالة آثار السيول، بالتعاون بين شركات الأشغال العامة في مصراتة وطرابلس وغريان.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الأولية لوزارة الصحة الليبية استقبال 147 حالة في عدد من المرافق الطبية، تفاوتت بين إصابات بسيطة ومتوسطة وخطيرة، إلى جانب حالات احتاجت إلى الرعاية والملاحظة الطبية.

وقالت الوزارة إن أغلب الحالات غادرت المستشفيات بعد تحسن أوضاعها، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة من تستدعي حالتهم البقاء لتلقي العلاج أو الملاحظة.

ويواصل الهلال الأحمر الليبي، عبر غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات فروعه وفرق الطوارئ الميدانية، الاستجابة لتداعيات الأمطار والسيول، بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية.

وقال الناطق باسمه حمدي النحيلي، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأمين العام وجّه بتكليف فريق للطوارئ بزيارة المناطق المتضررة وإجراء تقييمات ميدانية لحجم الأضرار والاحتياجات الإنسانية.

وأضاف أن الهلال الأحمر وزع احتياجات أساسية غير غذائية من مخازنه الاستراتيجية في مصراتة على فروع المنطقة الغربية، لدعم عمليات الاستجابة.

وفي بلدية الغريفة، غمرت السيول المستشفى وحاصرت عددا من الأشخاص، قبل أن يتمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر في أوباري من الوصول إليهم وإجلائهم إلى أماكن آمنة.

وفي بلدية الشقيقة، أجرى فريق الطوارئ بفرع غريان زيارة ميدانية لتقييم تداعيات الأمطار وجريان الأودية، وتفقد الأضرار واحتياجات السكان، إلى جانب متابعة جاهزية شعبة الهلال الأحمر وتعزيز قدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة.

أما في غات، فتواصل فرق الرصد متابعة جريان السيول في منطقة الفيوت، فيما استجابت فرق الطوارئ لبلاغ عن عالقين على الطريق الرابط بين البركت وإيسين، وتمكنت من الوصول إليهم وتأمين سلامتهم.

وفي الجفرة، رفعت غرفة العمليات بفرع هون مستوى الجاهزية عقب عاصفة ترابية مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول في عدد من الأودية، مع استمرار التنسيق بين فرق الطوارئ والجهات المختصة لمتابعة التطورات.