وقال الجيش، في بيان، إن المستودع احتوى على وسائل قتالية استخدمت لاستهداف قواته العاملة في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" وعرقلة نشاطها، مضيفا أن الغارة نفذت لإزالة تهديد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل التحرك ضد ما وصفها بالتهديدات الفورية، محذرا من أن أي استخدام للقوة انطلاقا من الأراضي اللبنانية لاستهداف إسرائيل سيقابل "بقوة كبيرة". كما جدد تأكيد التزامه بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان.

ولم يتضمن البيان معلومات عن وقوع إصابات أو تفاصيل عن حجم الأضرار الناجمة عن الغارة.

وجاء الإعلان بعدما أفادت تقارير ميدانية بشن غارتين على محيط سجد، فيما نقلت تقارير عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح. وترافقت الغارات مع قصف مدفعي استهدف بلدات في محافظة النبطية.