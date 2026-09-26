وقال الأمين العام للوزارة، الفريق الركن بختيار محمد صديق، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مذكرة التفاهم كانت سارية لأربع سنوات، من 21 سبتمبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2026، وإن انتهاءها أدى إلى توقف إرسال المبالغ المالية.

وأوضح أن المساعدات المخصصة لشهري أغسطس وسبتمبر، التي وزعت الخميس 24 سبتمبر، كانت الدفعة الأخيرة بموجب الاتفاق.

وأضاف: "طلبنا من الحكومة الاتحادية تعويض هذه المساعدات بتعديل رواتب البيشمركة أسوة بالقوات العراقية".

ويأتي انتهاء التمويل ضمن ترتيبات سبق الاتفاق عليها؛ إذ وقعت وزارة الدفاع الأميركية ووزارة شؤون البيشمركة، في سبتمبر 2022، مذكرة تفاهم مجددة حددت إطار الدعم الأميركي لأربع سنوات، لمساندة قوات البيشمركة في عمليات مكافحة تنظيم "داعش"

وشملت المذكرة دعم إصلاحات تهدف إلى توحيد قوات البيشمركة ضمن مؤسسة عسكرية غير حزبية تعمل تحت قيادة الوزارة، بحسب تقرير رسمي أميركي عن عملية "العزم الصلب" يغطي الربع الأول من عام 2025.

وأشار التقرير إلى ارتباط خطط نقل التشكيلات الحزبية إلى قيادة الوزارة بالجدول الزمني المنتهي في سبتمبر 2026.

وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد أوضح، في مقابلة مع شبكة "رووداو" نشرت قبل أيام، أن المساعدات المالية كانت تتناقص تدريجيا بموجب الاتفاق، مؤكدا أن انتهاءها لا يرتبط بعقوبات، وإنما بانقضاء المدة المحددة.

وأشار إسماعيل إلى إجراء محادثات عبر فريق مشترك مع بغداد لصياغة اتفاقية جديدة، في إطار بحث ترتيبات المرحلة المقبلة.