وقال القائم بالأعمال أحمد الصحاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن السفارة تتابع بصورة عاجلة مصير المهاجرين الذين دخلوا ليبيا في وقت سابق بطريقة غير نظامية.

وأوضح أن السفارة تنسق مع السلطات الأمنية والجهات الصحية و الهلال الأحمر الليبي للتحقق من المعلومات وتحديد مصيرهم.

وأضاف: "لم تتأكد لدينا أنباء غرقهم بشكل رسمي عبر السلطات المتخصصة في ليبيا"، مشيرا إلى أن السفارة تعمل منذ نحو شهر على تدقيق المعلومات بالاستناد إلى المصادر الرسمية.