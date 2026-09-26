وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوعه، ونقل المصابون إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثامين إلى المشرحة.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة للاشتباه في تسببه بالحادث، وتولت النيابة التحقيق في ملابساته.

ورفعت الجهات المختصة آثار التصادم، وأعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

ويقع الطريق الدائري الأوسطي بين الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.