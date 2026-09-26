وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" من مقر بعثة الإمارات في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ربط النعيمي بين أمن الخليج والحاجة إلى مصارحة الشعوب بما يجري، وتحويل اتفاقيات الدفاع إلى خطوات عملية. كما تناول موقف الإمارات من غزة، والتحولات الإقليمية، ورؤية بلاده لمستقبلها في ظل الأزمات.

موقف خليجي يحتاج إلى مراجعة

وأوضح النعيمي أن دول مجلس التعاون وقعت اتفاقية للدفاع المشترك، واستحضر مواقف سابقة تحركت فيها دول الخليج لمواجهة تهديدات تعرضت لها الكويت والبحرين والسعودية. لكنه رأى أن الرد المشترك على الهجمات الإيرانية الأخيرة لم يرق إلى المستوى الذي تنتظره الشعوب الخليجية.

وأضاف أن المرحلة تتطلب مراجعة المواقف وإطلاق حوار خليجي "حقيقي وجاد" يحدد مسؤولية كل دولة، ويضع أسس منظومة أمنية قادرة على حماية دول المجلس. وأكد أن الإمارات تعمل على حماية أراضيها، وأنها مدت يدها إلى الدول الخليجية للمشاركة في حمايتها، ولم تتردد، بحسب قوله، في تقديم الدعم حين اقتضى الأمر.

ورأى النعيمي أن شعوب الخليج لا تحتاج إلى من يشرح لها مصدر التهديد بعدما شاهدت الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال إن الأولوية هي التصدي للهجمات وحماية السكان والمنجزات، معتبرا أن الاعتداء على دول الخليج "خط أحمر" لا ينبغي إخضاعه للمساومات أو تبريره بخطاب إعلامي.

وقال إن إيران استهدفت منشآت مدنية، من بينها محطات الكهرباء والمياه والمطارات والموانئ، رغم قولها إنها تستهدف قواعد أميركية.

كما أوضح أن طهران أعدت، قبل الحرب بسنوات، بنك أهداف شمل الإمارات وعمان وقطر والسعودية والبحرين والكويت والأردن.

ودعا إلى موقف حازم يحول الاتفاقيات والمواثيق إلى أفعال، خليجيا وعربيا ودوليا، مشيرا إلى أن استخدام مضيق هرمز للضغط على العالم مخالفة تستوجب موقفا واضحا، وأن بعض المواقف داخل المنطقة وخارجها تشجع، في تقديره، على تكرار الهجمات.

مصارحة الشعوب وتوحيد الموقف

ويقول النعيمي إن نقطة البداية تتمثل في حوار بين دول الخليج، يمتد إلى الشركاء الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وصولا إلى موقف مشترك بشأن ما تعرضت له المنطقة.

واتهم إيران بالوقوف وراء هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وبإنشاء خلايا داخل دول خليجية لاستهدافها.

وحذر من أن تجنب إعلان موقف واضح حيال هذه الاتهامات قد يبعث برسالة خاطئة إلى طهران ويشجعها، بحسب رأيه، على تكرار الهجمات مباشرة أو عبر جماعات مرتبطة بها.

وتطرق إلى هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرا أنها لم تكن لتقع من دون توجيه ومشاركة إيرانيين.

وشدد على ضرورة تسمية الأمور بوضوح ومصارحة الشعوب، قائلا إن الجمهور يتابع ما يجري عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، ولا يمكن مخاطبته كما كان يحدث قبل عقود.

وربط النعيمي بين ثقة الناس وقدرة الدول على التعامل مع الأخطار الخارجية، وقال إن تقديم رواية صريحة، حتى عندما تكون الوقائع صعبة، يساعد على توحيد الجبهة الداخلية وحشد التأييد للقرارات المتخذة لحماية الأوطان.

الإمارات في الأمم المتحدة

وفي حديثه عن مشاركة الإمارات في اجتماعات الجمعية العامة، قال النعيمي إن وجود قادة العالم في نيويورك يتيح لبلاده عرض تجربتها في بناء الدولة، وما وصفه بمنظومة قيم تقوم على احترام الإنسان وقبوله، وإقامة شراكات مع الدول والمنظمات والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوفد الإماراتي، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يضم 237 شخصا، معظمهم من الشباب والشابات.

ورأى في مشاركتهم فرصة لتقديم جيل جديد من الإماراتيين إلى العالم، وإبراز دورهم في بناء مستقبل بلادهم والعمل مع شركائها. وتقود مشاركة عبدالله بن زايد للوفد الإماراتي تغطية وزارة الخارجية لاجتماعات الجمعية العامة.

وقال النعيمي إن العالم يواجه اضطرابات وحروبا متزايدة، وإن النظام الدولي الذي اعتادت عليه الدول منذ الحرب العالمية الثانية يمر بتحولات عميقة. وفي مواجهة ذلك، رأى أن الدبلوماسية يجب أن تبحث عن حلول للأزمات، لا أن تكتفي بإدارتها أو تأجيلها.

وأضاف أن المجتمع الدولي يحتاج إلى قادة يملكون الشجاعة والإرادة السياسية لصنع السلام، وإلى حوار ومفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة. وتساءل عن عدد الأزمات التي نجح المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حلها، معتبرا أن صعوبة الإجابة تكشف حجم العمل المطلوب.

غزة بين الإغاثة والحل السياسي

في الملف الفلسطيني، قال النعيمي إن الحلول المؤقتة لا تعالج جذور أزمات المنطقة، منتقدا ما وصفه بانشغال بعض الأطراف بخطاب "المظلومية" و"المقاومة" على حساب التفكير في مستقبل الشعوب ومعاناتها اليومية، مستشهدا بالأوضاع في غزة.

وأشار إلى مشروع "مجلس السلام"، قائلا إن خطة الحل التي تحدث عنها الأطراف بدأت بـ21 نقطة ثم أصبحت 20 نقطة.

وأكد دعم الإمارات لهذا المسار لأنها ترى فيه، وفق تعبيره، فرصة لتحسين مستقبل الفلسطينيين، مع إقراره بأنه يحتاج إلى وقت ويواجه تحديات.

وقال إن الإمارات بدأت تقديم الدعم لسكان غزة منذ الأسبوع الأول، وقدر حصتها بنحو 40 بالمئة من إجمالي المساعدات.

وهذه النسبة تقدير ذكره النعيمي في المقابلة. وأضاف أن أطباء وممرضين وفنيين وعاملين إماراتيين في الإغاثة ظلوا يعملون داخل القطاع.

وأوضح أن مئات الإماراتيين كانوا في غزة عندما تعرضت بلاده للهجمات الإيرانية، وأن اقتراحا طرح لاستدعائهم بسبب ظروف الحرب، لكن القيادة الإماراتية قررت، بحسب روايته، استمرار عملهم كي لا يترك سكان القطاع من دون دعم.

واعتبر أن العمل الإغاثي والمشروع السياسي يوفران للفلسطينيين ما هو أبعد من بيانات التنديد والإدانة.

وشدد على أن الإمارات تسعى في الأزمات إلى تقديم مشروع للحل، وإقناع الشركاء به، ومواصلة الحوار والمفاوضات، بدلا من ترك فراغ أو الاكتفاء بخطاب لا يغير أوضاع الناس على الأرض.

تحولات المنطقة والحاجة إلى حلول جديدة

ويرى النعيمي أن التطورات في سوريا ولبنان والعراق وإيران تفرض إعادة قراءة المشهد الإقليمي.

وقال إن التعامل مع إيران بعد 28 فبراير يختلف، في تقديره، عن التعامل معها قبل ذلك التاريخ، داعيا إلى فهم التحولات وتجنب ترك فراغ تستفيد منه الجماعات المتطرفة أو الأطراف الساعية إلى تأجيج الانقسامات.

وأضاف أن ذلك يتطلب شجاعة من القادة السياسيين لتغيير الخطاب الموجه إلى شعوبهم واتخاذ قرارات تستطيع هذه الشعوب فهمها والتفاعل معها. كما دعا إلى ابتكار حلول للأزمات، معتبرا أن تكرار الأساليب التي جربت لعقود لن يقدم نتائج مختلفة.

وقال إنه متفائل بمستقبل المنطقة، لكنه ربط تفاؤله بالمبادرة والعمل والتواصل مع جميع الشركاء. وأشار إلى أن المفاوضات السياسية تقتضي الاستعداد لتقديم تنازلات، وأن انتظار الآخرين كي يقدموا الحلول ليس خيارا، في رأيه، للدول التي تسعى إلى صناعة مستقبلها.

الثقة داخل الإمارات خلال الأزمة

ويقول النعيمي إن تجربة الهجمات غيرت نظرة الإماراتيين والمقيمين إلى دورهم ومسؤولياتهم وإلى علاقتهم بالدولة.

واستحضر زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمصابين، وما قاله خلال الزيارة عن مسؤولية الدولة تجاه كل من يعيش على أرضها.

ورأى أن هذه المسؤولية لا تقتصر على الحماية الأمنية، بل تشمل توفير الفرص والخدمات والاحتياجات اليومية.

وقال إن الأسواق الإماراتية واصلت توفير السلع رغم اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع الأسعار عالميا، معتبرا ذلك نتيجة استعداد بلاده للبحث عن حلول قبل تفاقم الأزمات.

وأضاف أن بقاء كثير من المقيمين في الإمارات خلال الهجمات، رغم قدرتهم على المغادرة، يعبر عن ثقتهم بالقيادة وقدرة الدولة على مواجهة التحديات.

وقال إن الإماراتيين يقدرون هذا الموقف، وإن ما شهدته البلاد عزز، في تقديره، ثقة السكان والشركاء الدوليين بها.

وأشار إلى أن بعض القادة الذين التقاهم لم يكتفوا بإدانة الهجمات أو التعبير عن التعاطف، بل أبدوا اهتماما بفهم كيفية بناء النموذج الإماراتي وقدرته على التعامل مع الأزمة.

وقال إن بلاده تريد الأمن والاستقرار والازدهار للجميع، وتسعى إلى شراكات تساعد على تحقيق ذلك.

السيادة والمستقبل والذكاء الاصطناعي

أكد النعيمي أن الإمارات تؤمن بالحوار والشراكات والانفتاح على مختلف الأطراف، لكنها تتمسك بسيادة قرارها الوطني وحماية مصالحها.

وقال إن القيادة واصلت، حتى في ظل الهجمات، العمل على خطط تحدد ما ينبغي أن تكون عليه البلاد بعد 30 عاما.

واستشهد بملف الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تعيين وزير مختص به عام 2017، وافتتاح جامعة متخصصة عام 2019، وإدخاله ضمن المناهج المدرسية.

ورأى أن التعامل المبكر مع هذا المجال يعكس توجها إلى الاستعداد للمستقبل بدلا من الانشغال بالأزمة الآنية وحدها.

وفي مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، قال إن الإمارات تقوم، وفق رؤيته، على قبول الاختلاف واحترام الناس بصرف النظر عن الدين أو الجنسية أو اللون أو العرق.

وأضاف أن ما تطلبه الدولة ممن يعيشون فيها هو احترام القانون، مع إتاحة الفرصة لهم للعمل وتحقيق طموحاتهم.

وختم النعيمي بالتأكيد أن تفاؤله يستند إلى قدرة الإمارات على بناء الثقة مع المختلفين عنها، وإقامة شراكات معهم، وتوظيف التنوع في صنع مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.