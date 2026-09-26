وذكر الهلال الأحمر الليبي أن مناطق مزدة ونسمة وتينيناي تأثرت بالسيول بعد ساعات من الأمطار الغزيرة، ما فرض ظروفاً صعبة على السكان ومستخدمي الطرق.

كما شهدت مدن هون وسوكنة وودان أمطاراً غزيرة، فيما دعا فرع الهلال الأحمر في هون السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

سيول في الأودية

وتلقى الهلال الأحمر في هون بلاغات طارئة بعد تعرض مناطق في الجفرة لعاصفة ترابية رافقتها أمطار غزيرة، أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية.

وعقدت غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر اجتماعاً طارئاً مع غرف العمليات في سبها ومصراتة وصبراتة والبيضاء وهون، لمتابعة التطورات وتقييم الاحتياجات ومستوى جاهزية فرق الاستجابة.

وحذر الهلال الأحمر من أن بعض الطرق قد تكون غير متاحة أمام فرق الإنقاذ نتيجة الظروف الجوية والسيول.

إنقاذ عالقين

وفي غات، تحركت فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغ عن أشخاص عالقين على الطريق الرابط بين منطقتي البركت وإيسين.

وقال الهلال الأحمر إن الفرق تمكنت من الوصول إلى العالقين وتأمين سلامتهم ومساعدتهم في تجاوز المناطق المتضررة.

كما تدخلت فرق الإسعاف والطوارئ في ترهونة لمساعدة مستخدمي الطرق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وسط تأثر حركة المرور بجريان المياه.

ودعا الهلال الأحمر السكان إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب ومناطق تجمع المياه، محذراً من محاولة عبور الطرق التي تغمرها السيول.