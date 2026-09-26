وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الصفدي أن إسرائيل "لا تلتزم بالتفاهمات".

واعتبر الوزير أن "العالم بدأ يدرك الخطر الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "تغيّر المقاربة الدولية (تجاه إسرائيل) أصبح واضحا".

وشدد على أن الأردن يرفض أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، ويعتبر ذلك خطا أحمر.

كما دعا الصفدي إلى تطبيق كل النقاط العشرين لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قطاع غزة، بما يسمح بإنهاء الضربات الإسرائيلية وبدء أعمال إعادة الإعمار.

وقال وزير الخارجية الأردني لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "ما يجري في الضفة الغربية إمعان في تكريس الاحتلال".

ومن جهة أخرى، أكد الصفدي ضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الإيرانية يعالج كل أسباب التوتر.

وأشار إلى ضرورة أن توقف إيران الإجراءات التي تقوض الأمن العربي، واعتداءاتها غير المبررة على الدول العربية، مشددا على ضرورة "ضمان حرية الملاحة".