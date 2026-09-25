وقال عراقجي إن "إيران قدمت للولايات المتحدة خطة ملموسة على مدى 7 أيام"، واعتبر أن "القرار الآن بيد واشنطن".

وقال مسؤول أميركي تعليقا على هذه الخطة، إن واشنطن "عقدت مناقشات بناءة مع إيران عبر وسطاء".

وأضاف المسؤول، وفقا لوكالة أنباء "رويترز": "نواصل مناقشة المسائل النووية" مع إيران.

والثلاثاء اجتمع عراقجي بمبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وصرح الجمعة: "نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة من 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح مضيق هرمز وتعود حركة العبور إلى طبيعتها في خلال 7 أيام".

وأشار إلى أن "الخيار يعود الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف ولن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط".

وأضاف عراقجي: "أقول لكم إن كان الجانب الأميركي جادا في التوصل إلى صفقة وإعادة فتح مضيق هرمز، فكل شيء جاهز".

وكانت تقارير إعلامية أفادت أن الخطة الجديدة تدعو إلى وقف كل الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لمدة 7 أيام، بما في ذلك في لبنان، وتنص على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة حوالى 12 مليار دولار، فضلا عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وفي اليوم السابع من الهدنة، تعيد إيران فتح مضيق هرمز.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني محسن محبي الثلاثاء في مقابلة مع "فرانس برس"، إن إنهاء القتال في اليمن هو أيضا ضمن مطالب طهران.

وكانت الولايات المتحدة وطهران قد أبرمتا مذكرة تفاهم في يونيو الماضي تمهيدا لإنهاء النزاع وإعادة فتح المضيق وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق لم يصمد طويلا وسرعان ما اشتعل الصراع في المنطقة من جديد.