وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من الأمم المتحدة، إن "إيران قدمت للولايات المتحدة خطة ملموسة على مدى 7 أيام".

واعتبر عراقجي أن "القرار الآن بيد واشنطن".

وأضاف الوزير الإيراني أن "مدة السبعة أيام ستبدأ عندما تقبل الولايات المتحدة الخطة".

وقال إن "الإجراءات التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها ليست جديدة، فهي كلها واردة بالفعل في مذكرة التفاهم".

وتابع: "يمكنهم (الأميركيين) قبول هذه الخطة، ومضيق هرمز سيُفتح في النهاية".

وشدد عراقجي في كلمته أمام الأمم المتحدة، على أن "طهران لن ترضخ للضغوط أو تتنازل عن حقوقها السيادية".

وشارك عراقجي في اجتماع مع مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولم تسفر محادثاتهم عن إحداث أي تقدم.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن في يونيو، بعد أيام من قوله إن بلده "لن يخضع" للولايات المتحدة.

وأشاد برغبة الصين في إحياء مذكرة التفاهم، كاتبا في منشور على منصة "إكس"، أن "إيران تشاركها هذه المقاربة وتشدد على ضرورة العودة إلى ذاك التفاهم".

وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء النزاع في الشرق الأوسط، الذي اندلع بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي.

وكان الهدف من الاتفاق المبرم في يونيو إرساء الأسس لصفقة سلام شامل، لكن سرعان ما انهارت الهدنة.

وارتفع منسوب التفاؤل مع انعقاد فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، إلا أن الرئيس الإيراني أكد في خطابه أمام الهيئة الأممية الأربعاء إن بلده "لن يخضع" للولايات المتحدة.

وبعد يوم، قال في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "لا نرغب في الاستمرار. الولايات المتحدة هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا".