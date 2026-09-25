وأعلن الجيش مقتل 4 من أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس في عمليات استهداف.

وأشار إلى أن أحد القتلى كان ضالعا في تحويل أموال إلى المنظمة المصنفة كمنظمة إرهابية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن أعضاء حماس كانوا أيضا يجهزون لهجمات على جنود ومدنيين إسرائيليين ويعملون على إعادة بناء قوة الحركة، مضيفا أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "تم القضاء على الإرهابيين لإزالة التهديد الذي كانوا يمثلونه".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت بسقوط عدة قتلى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، أمس الخميس، من بينهم في شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه دمر نفقا بطول كيلومترين في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات نشرها الجيش انفجارات في عدة نقاط على امتداد المسار الواقع تحت الأرض.

ويسري وقف لإطلاق النار في حرب غزة منذ أكتوبر 2025، من الناحية الفنية، لكن الضربات المميتة استمرت.

وصعّدت إسرائيل مؤخرا غاراتها الجوية مجددا، ما أسفر عن مقتل من وصفتهم بأنهم أعضاء بارزون في حماس خلال عمليات استهداف.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إن إسرائيل "لن تتوقف حتى تنتهي حماس في قطاع غزة".