وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: "ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي".

وأكد أن "المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح".

وأشار إلى أن "السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة".

كما دعا إلى "عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا"، وكذلك "تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا".

وأوضح سلام أن "لبنان دخل حربا لم يخترها"، وتابع: "لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه".

كما ذكر أن "مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا"، مؤكدا أن "سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلا للنقاش".

وذكر رئيس الوزراء اللبناني أن الهدف الحالي للبلد هو استعادة الثقة الدولية والحصول على التمويل لمشروعي التعافي وإعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بإيران، أكد سلام تضامن لبنان مع دول الخليج والأردن ضد الاعتداءات الإيرانية، مشيرا إلى أنه "لا استقرار مستداما في لبنان من دون تحقيق استقرار المنطقة".

ولفت إلى أن "التدخلات الخارجية أضعفت الدولة اللبنانية لعقود"، مشددا على أنه "يجب ألا يكون هناك سلاح أو قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة اللبنانية".